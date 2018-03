publié le 30/11/2016 à 09:56

Martin Scorsese prépare la sortie événement en février prochain de son nouveau film Silence. Une fresque étonnante qui retrace le calvaire de deux jésuites portugais, partis au cœur du Japon du XVIIe siècle pour tenter de retrouver un prêtre évangéliste disparu... Mardi 29 novembre au soir, Silence a été présenté au Vatican et ce mercredi, Martin Scorsese est reçu par le pape François. Quand il était ado, le futur réalisateur de La Dernière tentation du christ désirait se mettre au service de Dieu.



Côté box-office, le carton continue pour Les animaux fantastiques qui passe la barre des 2.3 millions d'entrées en 15 jours. Côté nouveautés, c'est Alliés avec Marion Cotillard et Brad Pitt qui prend les commandes avec près 450.000 spectateurs en une semaine. Déception pour La fille de Brest d'Emmanuelle Bercot qui totalise seulement 150.000 entrées.

"Sully", le nouveau film de Clint Eastwood

Le film Sully signé Clint Eastwood, retrace l'histoire vraie de Chesley Sullenberger, surnommé Sully, pilote de ligne de la compagnie US Airways. Le 15 janvier 2009, il réussi à faire amerrir son avion en perdition sur les eaux glacées de l'Hudson à New York, sauvant la vie de ses 155 passagers.

C'est Tom Hanks incarne ce héros ordinaire. Ni lui ni Clint Eastwood ne forcent leur talent, on a souvent l'impression de voir voler un vieux coucou plutôt qu'un avion à réaction, mais cette histoire d'amerrissage reste incroyable. Le film est tiré du livre écrit par le vrai Sully et qui a évidemment participé au scénario. Sully de Clint Eastwood sort ce mercredi 30 novembre.

Côté français, "La fine équipe", "Cigarettes et chocolat chaud" et "Rocco"

Rien d’époustouflant côté français, mais quelques bons moments pour se détendre sans se fatiguer l'esprit. C'est le cas avec La fine équipe de Magaly Richard-Serano qui suit un groupe de rap à la dérive, qui recrute un régisseur-chauffeur-homme à tout faire, seul Blanc de l'équipe, qui sous ses dehors nonchalants et amateurs va tout changer.



Ce mercredi est marqué également par la sortie de Cigarettes et chocolat chaud de Sophie Reine avec Gustave Kerven et Camille Cottin. On découvre ici la rencontre entre un père veuf qui élève tant bien que mal ses deux filles depuis la mort de leur maman, et une assistante sociale qui va se prendre d'affection pour cette famille très particulière.

Un documentaire dont le titre dit tout de son sujet : Rocco de Thierry Demaizières et Alban Terulai, consacré à Rocco Siffredi, star italienne du cinéma porno. On le voit au travail, en famille, à l'entrainement. Le film dresse le portrait d'une sex machine qui vit depuis son enfance avec le fardeau d'une libido dévorante, devenue à la fois son enfer et son paradis. On découvre aussi une industrie, certes une usine à fantasmes, mais qui ne fait finalement pas rêver.

le nouveau Disney, "Vaïana" et "Sausage party", régressif et vulgaire

Sausage party est un film animation qui imagine comment une saucisse part à la découverte de ses origines. Un long-métrage qui n'invente rien, c'est vous dire les ravages de certaines substances dans les grands studios américains. C'est totalement régressif et vulgaire, et la voix française de Cyril Hanouna rajoute un peu d'hystérie là où il n'y en avait pas vraiment besoin.



Animation toujours avec un nouvel extrait de la bande originale de Vaiana, un superbe Disney de Noël qui nous transporte au cœur de l'océan Pacifique. Vaiana, la légende du bout des mers, le Disney de la fin d'année sort ce mercredi 30 novembre.

