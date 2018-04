publié le 30/04/2018 à 11:27

Michel Hazanavicius prépare son prochain film, Le Prince oublié. Un projet très ambitieux que le réalisateur The Artist et OSS 117 va mettre en chantier cet été, avec un casting alléchant : Omar Sy, François Damiens et Bérénice Bejo.



L'histoire ? Celle de Djibi, un papa qui raconte chaque soir à sa fille des récits fantastiques. Il y est question d'un prince embarqué dans des combats épiques, peuplés de dragons et d'aventures. Jusqu'au jour où Sofia grandit et n'a plus besoin d'histoire pour s'endormir. Djibi va devoir se passer de cette complicité mais il n'est pas le seul. Dans le monde imaginaire, le prince oublié lui aussi n'a plus sa place. Une très belle idée, à la fois émouvante et spectaculaire. "Je le rapprocherais un peu des films à la Pixar", confie Michel Hazanavicius à propos de son prochain long-métrage.

Un scénario pointu notamment si on parle de la fabrication du film. Ce monde imaginaire dans lequel évolue le prince oublié, il va falloir lui donner vie ce qui veut dire, inventer un univers fantasmagorique à travers des effets spéciaux qui s'annoncent très importants. "C'est sans doute le film le plus compliqué que j'ai eu à faire techniquement", reconnaît le cinéaste.