publié le 16/03/2018 à 12:10

Michel Hazanavicius dit non au troisième volet d'OSS 117. Le réalisateur a annoncé jeudi 15 mars qu'il ne réalisera pas la suite des aventures d'Hubert Bonisseur de la Bath. Une décision qui a fait réagir de nombreux fans.



Présent lors des Rencontres nationales Art et Essai Patrimoine/Répertoire à Romainville le 15 mars, Michel Hazanavicius a confirmé qu'il ne réalisera pas le troisième opus, expliquant les raisons de sa décision. "Je n'aime pas le scénario, et je suis sur un autre film", avoue-t-il, d'après les propos rapportés par Cécile Desclaux du magazine BoxOffice France.

Il va alors se consacrer à son prochain long-métrage sur un père, veuf, et dont les histoires du soir qu'il raconte à sa fille prennent vie. "C'est un film familial, très original, hyper drôle, très émouvant. Je suis très excité de le faire", a aussi confié le cinéaste.

Si le nom du prochain réalisateur reste encore un mystère, Jean Dujardin a confirmé qu'il endossera à nouveau le costume de l'agent OSS 117. Le tournage du troisième volet ne débutera qu'au début de l'année prochaine.