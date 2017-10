publié le 24/10/2017 à 17:25

Elle est l'une des héroïnes préférées des touts-petits. La société Paramount a décidé d'adapter le dessin animé Dora l'exploratrice et a choisi de confier le projet à deux personnalités dont ce n'est pas vraiment la spécialité. C'est Michael Bay, roi du blockbuster à Hollywood, qui va le produire, avec Andrew Forme et Brad Fuller. Le réalisateur est célèbre pour ses films à gros budget comme Transformers, Pearl Harbor et Armageddon.



Le scénario a été confié à Nick Stoller, qui a notamment réalisé les comédies à l'humour potache Sans Sarah rien ne va et Nos pires voisins. Il s'est récemment attelé à la production pour enfants en écrivant le scénario du film animé Capitaine Superslip, sorti sur les écrans au début du mois d'octobre.

Si le projet n'en est qu'à ses débuts, quelques informations ont déjà été données par The Hollywood Reporter. Dora ne sera plus une petite fille de sept ans mais une adolescente qui va tout quitter pour aller vivre chez son cousin Diego. Il n'est pas certain que ce film sera pour les jeunes enfants : le mélange entre les effets spéciaux de Michael Bay et le l'humour de Nick Stoller risque de faire des étincelles.