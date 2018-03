publié le 30/04/2016 à 18:08

Alors que son disque, Toujours debout, bat des records de vente, les mises aux enchères semblent également lui sourire. Une double planche de l'album mythique d'Hergé, Le Sceptre d'Ottokar, cédée par Renaud, a été adjugée ce samedi 30 avril à Paris pour 1,046 million d'euros (frais compris), a annoncé la maison d'enchères Artcurial. "C'est la deuxième fois seulement qu'une planche de Tintin dépasse le million d'euros", a déclaré Éric Leroy, expert de la vente.



En octobre dernier, une double planche du Sceptre d'Ottokar (la tentative de fuite de Tintin à bord d'un avion de chasse) s'était vendue à plus de 1,5 million d'euros chez Sotheby's à Paris. Artcurial avait estimé entre 600.000 et 800.000 euros (hors frais) la double planche de fin de l'album, vendue ce samedi 30 avril. "Plus d'un million d'euros, c'est un excellent résultat. Le marché est soutenu. L'univers d'Hergé est toujours conquérant", a estimé Éric Leroy.

Réalisée à l'aquarelle bleue, gouache et encre de Chine, la double planche a été achetée au téléphone "par un collectionneur européen, amateur depuis longtemps", a précisé l'expert. Publié en 1939, Le sceptre d'Ottokar est le huitième opus des aventures de Tintin. La double planche est riche d'un gag impliquant les Dupont(d) et d'un malicieux clin d’œil de Tintin à l'attention du lecteur.

Tintin, star des ventes aux enchères

Il avait acquis cette double page auprès de la veuve du dessinateur Le Rallic, chez qui Hergé a travaillé. "À l'époque, elle me la céda pour 100.000 francs. C'était là la plus importante dépense de toute ma collection", a expliqué Renaud. Tintin est une star incontestée des enchères. Un dessin à l'encre de Chine pour les pages de garde des albums de Tintin publiés de 1937 à 1958 a été adjugé pour 2,65 millions euros par Artcurial en 2014. Un record mondial.

Au total, une centaine de pièces de la collection de BD du chanteur Renaud étaient proposées à la vente samedi par Artcurial. Toujours d'Hergé, une planche de Quick et Flupke, montrant ce dernier en train de s'essayer à la boxe contre un adversaire imaginaire, est partie à 95.700 euros (frais compris). Datant de 1937, elle était estimée entre 80.000 et 120.000 euros hors frais.



Une grande sculpture en bronze représentant Tintin et Milou, réalisée par Nat Neujean, a été adjugée 178.600 euros, frais compris, conforme aux estimations. Le chanteur, qui vient de sortir un nouvel album, a expliqué à la maison d'enchères qu'il souhaitait se séparer d'une partie de sa collection car "il est désespérant de constater qu'une fois achetées et lues, mes BD s'accumulent, prennent la poussière, se meurent doucement".