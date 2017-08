Quand les Grosses Têtes taquinent Karine Le Marchand

Best of 13.08.17

Une Grosse Tête qu'on aime sur M6, qu'on aime sur RTL et qu'on aimerait avoir à la maison… Karine Le Marchand

Une Grosse Tête qui a eu le Grand Rex vendredi soir pour ne pas être concurrencé par les adieux de Guy Béart samedi soir… Bernard Mabille



Une Grosse Tête qui a dit un jour : "La mort, c'est un peu comme la connerie. Le mort, lui, il ne sait pas qu'il est mort... ce sont les autres qui sont tristes. Le con c'est pareil" ... Philippe Geluck



Une Grosse Tête qui, dans un bar, quand on lui demande « Qu’est-ce que je vous serre ? », répond toujours « les couilles mais pas trop fort »… Jean-Jacques Peroni



Une Grosse Tête qui défend la liberté d’expression à partir du moment où on ne parle pas de lui… Pierre Bénichou



Une Grosse Tête qui trouve tellement de bonnes réponses, qu’il y a déjà à peu près 400 auditeurs qui cherchent à lui casser la gueule à cause des 300 euros qu’il leur a fait paumer… Florian Gazan.

