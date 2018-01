Les antonomases ou l'art d'utiliser un nom propre comme un nom commun

et La rédaction numérique de RTL

publié le 06/01/2018 à 10:46

"Ce vandale a renversé de la béchamel sur mon pantalon." Que remarquez-vous de particulier dans cette phrase ? En voici une autre : "On distingue la silhouette d’un renard qui rôde autour des poubelles." Toujours rien… Ces phrases sont truffées d’antonomases ! L’antonomase, du grec antonomazein, "appeler d’un nom différent", est une figure de style consistant à utiliser un nom propre comme un nom commun.



Par exemple, vandale, béchamel, pantalon, silhouette, renard ou poubelle ! Les Vandales étaient un peuple germanique qui a envahi l’empire romain en détruisant tout sur son passage. On donne son nom par antonomase aux personnes destructrices. Louis Béchameil était le maître d’hôtel de Louis XIV. Il a inventé la sauce qui porte (presque) son nom, la béchamel. Pantalon était un personnage de commedia dell’arte qui portait des culottes longues. Et une "silhouette" est un "dessin au trait aux contours schématiques" (Larousse), en souvenir d’Étienne de Silhouette, impopulaire contrôleur général des finances de Louis XV, peut-être (l’explication est controversée) en raison des caricatures qu’on dessinait pour le ridiculiser.

Et le renard ? Le Roman de Renart a été écrit au XIIe siècle. Renart était à l’époque un prénom, comme Renaud, tandis que l’animal s’appelait un "goupil". Cette histoire de goupil eut tant de succès que le prénom de son héros, par antonomase, en est venu à représenter la race entière des renards (avec un d final depuis le XVIe siècle). Enfin, nos poubelles tiennent leur nom d’Eugène Poubelle, préfet à la fin du XIXe siècle du département de la Seine, où il ordonna l’usage de récipients pour garantir la propreté des rues, qui depuis ont hérité de son patronyme.

Quand on parle d’un séducteur comme d’un don juan ou des oiseaux de mauvais augure comme de cassandres, ce sont donc aussi des antonomases. Et on en crée tous les jours, des antonomases. Par exemple, si je dis "Bernard Poirette, ce Mozart de l’info", hop, je viens créer une antonomase. C’est pas chouette ?