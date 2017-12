Bartabas : "L'idée était de célébrer les chevaux"

publié le 17/12/2017 à 19:24

C'est un nouveau spectacle, inédit, que présente le théâtre Zingaro. La compagnie propose une oeuvre, Ex Anima, où seuls des chevaux, sans hommes, sont en piste. Bartabas, célèbre écuyer et figure du théâtre Zingaro, était l'invité de RTL ce dimanche 17 décembre, pour évoquer le spectacle.



"L'idée était de célébrer les chevaux, explique l'écuyer. Ce n'est jamais pareil tous les soirs. Je pense que tous les spectateurs ressentent ça, ils viennent assister à quelque chose d'unique", poursuit Bartabas. En tout, 36 chevaux sont en piste pour chaque représentation. Au cours d'un tableau, un cheval funambule fait même l'équilibriste sur une poutre.

Interrogé à ce sujet, Bartabas refuse de prendre part à la polémique concernant les animaux de cirque. Certains défenseurs de la cause animale jugent que les ménageries devraient être interdites. "On n'est pas un cirque, réplique le scénographe et metteur en scène. On est une compagnie qui est composée à moitié d'hommes et de chevaux. Les chevaux font partie de la compagnie", tranche Bartabas.

Le spectacle est présenté au théâtre Zingaro, à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis). Il sera joué jusqu'au 24 mars 2018.