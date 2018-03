Cristina Cordula tient tête aux Grosses Têtes

publié le 30/11/2016 à 18:00

La présentation des Grosses Têtes :



Une Grosse Tête végétarienne qui a toujours aimé qu'on dévore ses canards… Franz-Olivier Giesbert.

Une Grosse Tête qui cherche tellement la bonne réponse qu'on aimerait la tenir en laisse pour qu'elle fasse la même chose pour les truffes…Caroline Diament.

Une Grosse Tête qui après l'accident d'avion au Brésil ce dit que finalement ce n'est pas si mal que le PSG ne décolle pas cette année… Florian Gazan.



Une Grosse Tête toujours en tête des meilleurs ventres… Bernard Mabille.



Une Grosse Tête dont l'exposition à Paris fait de l'ombre à celle d'Hergé…Philippe Geluck.



Une Grosse Tête aux cheveux courts mais qui arrive quand même à les avoir plus longs que Mabille et Geluck… Cristina Cordula.



Cristina Cordula Crédit : FRED DUFOUR / AFP

Venez jouer avec les Grosses Têtes !

Inscrivez vous pour participer aux différents jeux proposés par Les Grosses Têtes et remporter peut être de nombreux cadeaux !



- Ayez votre nom associé à une question de Laurent Ruquier et tentez de remporter la somme de 300€.

- Participez au Challenge 'Face Aux Grosses Têtes' et remportez un voyage.

- Donnez le contenu de la Valise RTL et remportez celui-ci.



Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site de RTL, en donnant vos coordonnées complètes et le jeu auquel vous souhaitez participer.



Pour la Valise RTL, vous pouvez également vous inscrire par SMS en envoyant le mot "VALISE" au 74 900.



Bonne chance !