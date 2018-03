Pierre Bénichou cherche à aimer des gens...mais n'en trouve pas !

publié le 28/11/2016 à 18:00

La présentation des Grosses Têtes :



Une Grosse Tête à la voix tellement sensuelle qu’elle transforme la radio rouge en téléphone rose… Marcela Iacub.

Une Grosse Tête qui pourrait devenir présidente de France-TéléFILLON en 2018…Karine Le Marchand.

Une Grosse Tête qui a toujours préféré présenter le Journal que Pierre Benichou à sa famille… Christine Ockrent.



Une Grosse Tête qui a toujours été plus Castro que Fidel et plus "Maximo" que leader… Pierre Bénichou.



Une Grosse Tête qui a grandi sur le Vieux Port mais qui doit aussi avoir des origines au niveau de la baie des cochons… Titoff.



Une Grosse Tête dont on peut dire qu'il a été "éli" sans passer par les primaires…Elie Semoun.



