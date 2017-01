Calogero et David Bowie dans le Stop ou Encore du 8 janvier 2017

REPLAY - Écoutez ou réécoutez Stop ou Encore de Vincent Perrot du 8 janvier 2017

Crédit : Elodie Grégoire Vincent Perrot

par Vincent Perrot publié le 06/01/2017 à 13:40

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer





Aujourd'hui dans votre Stop ou Encore vous pourrez écouter et voter pour Calogero, avec des tubes comme "Le portrait" ou encore "Yalla".... Puis, nous rendrons hommage à David Bowie, qui nous quittait le 10 janvier 2016, au travers de titres comme "Ashes to ashes", "China girl"... .Votez ensuite pour Maxime Le Forestier et sa mythique chanson "San Francisco", entre autres... A vous de voter sur rtl.fr !



En votant au 3210 ce matin pour les artistes programmés, vous pourrez remporter vos places pour assister au concert des INSUS, le 16 septembre 2017 au Stade de France! Exceptionnel.. A vos téléphones: 3210

Vincent Perrot est aux commandes de l'émission

Crédit : Fred Bukajlo / Abaca Press Calogero dans Le Grand Studio pour l'Album RTL de l'année 2014

David Bowie

Crédit : DENIS CHARLET / AFP Les Insus se lanceront sur les routes de France en 2016

"Olympia 2014" de Maxime Le Forestier



Stop ou Encore, c'est l'émission culte de vos matinées du week-end. Vous aimez l'artiste qui vous est proposé à l'antenne ? Vous votez immédiatement, en direct, pour l'entendre encore et encore. C'est vous qui décidez, c'est vous qui dites "Stop" ou "Encore".Aujourd'hui, Vincent Perrot vous propose de jouer au 3210 , afin de gagner, entre autres, des montres RTL.