publié le 21/12/2017 à 00:15

Vous serez des millions, à partir de ce vendredi, à prendre la route. Bison Futé classe d'ailleurs le 22 décembre comme une journée orange au niveau national et rouge en Ile-de-France. Même chose pour le samedi 23. Dans le sens des retours, en revanche, la situation sera plus calme, le mardi 26 décembre étant classé vert au niveau national et orange en Ile-de-France.



Les premiers départs, vendredi 22 décembre, devraient principalement surcharger les grands axes quittant l'Ile-de-France, notamment en direction d'Orléans, de Lyon et de la Normandie. Au niveau national, les abords des grandes métropoles feront aussi l'objet d'une circulation intense. Le lendemain, Bison Futé annonce une circulation difficile toute la matinée et jusque dans l'après-midi, avec des ralentissements sur les autoroutes A6a et A6b au départ de Paris, ainsi que dans la traversée de Lyon, en particulier sur les autoroutes A40 et A43, qui mènent vers les stations de ski des Alpes.

Prévisions de trafic de Bison Futé du 22 au 26 décembre 2017 Crédit : Bison Futé

Bison Futé déconseille par conséquent de quitter Paris après 10 heures du matin vendredi 22 décembre, et les grandes métropoles entre 15 heures et 20 heures. Pour la journée du 23 décembre, il est préférable d'éviter de sortir d'Ile-de-France entre 6 heures et 19 heures. La journée de retour du 26 décembre, si elle devrait être plus calme sur la région parisienne, devrait toutefois voir un pic de trafic enregistré entre 15 heures et 20 heures. Un créneau à éviter si vous en avez la possibilité.