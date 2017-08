publié le 08/08/2017 à 10:00

Un nouvel été des Aventuriers de l’Inconnu

Avec Henri Gougaud, nous vous emmenons chaque jour au pays de l’étrange, pour explorer les zones d’ombre de notre monde, ce que Henri Gougaud appelle « les inexplicables merveilles de la vie ».



Avec nos invités, nous tenterons d’échafauder des hypothèses, de dresser la longue liste des « peut-être » et des « pourquoi pas », en réponse aux questions que nous posent ces événements inexpliqués qui obsèdent l’Humanité depuis la nuit des temps.

Y a-t-il une vie après la vie ? Le hasard existe-t-il ? Comment expliquer les phénomènes comme la voyance ou la télépathie ? D’où viennent les pouvoirs des chamanes ? Les expériences de sortie du corps sont-elles de l’ordre du réel ou de l’illusion ?

Sous le signe des étoiles

Aujourd'hui notre émission des Aventuriers de l'Inconnu est placée sous le signe des étoiles avec l'astrologue Christine Haas qui viendra nous parler de l'interprétation symbolique des planètes dans le système solaire et des phénomènes et des croyances liées à l'astrologie.



Si nous l'avons invitée aujourd'hui, c'est que le 21 août prochain, une éclipse solaire totale va plonger dans l'obscurité la majorité du territoire des Etats-Unis. Grâce à la NASA, qui va envoyer des caméras à plusieurs milliers de kilomètres au dessus de la surface du globe, nous pourrons observer ce phénomène au plus près.



Ensemble nous verrons pourquoi les éclipses, et les astres d'une manière générale, fascinent les hommes depuis la nuit des temps.



Nos invités

Christine Haas, astrologue française, elle présente tout l'été à 20 heures sur RTL l'émission Quel est votre signe ?