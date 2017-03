School shooting au lycée de Grasse

publié le 21/03/2017 à 11:30

L'édito de Jacques Pradel



Jeudi dernier, un drame a été évité de justesse au lycée de Grasse, où un élève de première S était venu avec un véritable arsenal d’armes à feu et d’explosifs, dans le but de tuer un certain nombre de ses camarades et de ses professeurs.

Sans l’intervention courageuse du chef d’établissement qui s’est interposé, et qui a d’ailleurs été blessé, il y aurait eu un véritable carnage.





Avec mon invité Stéphane Bougoin, nous tenteront de comprendre la fascination de cette adolescent pour les tueurs de Colombine et les jeux vidéos ultra violents.

Nos invités

Stéphane Bourgoin, criminologue, Michael Lefèvre, correspondant d'RTL à Nice, Nathalie Paton, sociologue, auteure du livre "School shooting, la violence à l'ère de YouTube" (Maison des Sciences de l'Homme, 2015).





