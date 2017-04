publié le 07/04/2017 à 12:33

Le 3 février 2017, alors qu'il est placé en garde à vue pour des faits d'outrages et de rébellion, Mohamed Chiki est agressé à 4h du matin dans sa cellule par un policier de garde au commissariat de Rillieux-la-Pape dans le Rhône.



Sur des images de vidéosurveillance révélées par France 3 Auvergne-Rhône-Alpes, on voit distinctement le fonctionnaire de police rouer de coups le détenu. Dans la nuit du 3 au 4 février 2017, après une première altercation verbale, le policier revient une seconde fois dans la cellule et assène à Mohamed Chiki six coups de poing au visage qui lui vaudront quatre points de suture et un traumatisme psychologique.

Jugé jeudi 6 avril au tribunal correctionnel de Lyon pour ces faits de violences, le policier qui a été décrit comme "dépressif, avec des sautes d'humeur", a reconnu les faits lors de son procès et a présenté ses excuses. Il a expliqué qu'il aurait été excédé par les insultes proférées par Mohamed Chiki lors de sa garde à vue. Selon les informations de France 3, le fonctionnaire qui était suivi en psychiatrie avait été désarmé par mesure de précaution en mars 2016, avant de récupérer son arme quelques mois plus tard. Le jugement a été mis en délibéré.