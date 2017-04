Profession : détective privé

et Charles Deluermoz

publié le 03/04/2017 à 10:30

L'édito de Jacques Pradel





Aujourd'hui dans l'Heure du Crime on ne va pas parler d'affaires criminelles, mais d'une profession : celle de détective privé.

Enquêtes, filatures, planques… Loin de l'image de Vidocq ou de Sherlock Holmes nous vous expliquerons en quoi consiste aujourd'hui le métier des agents de recherches privés.



Cette profession n'a pas toujours eu bonne réputation et les détectives privés ont partagé avec les inspecteurs de la Brigade Mondaine l’appellation de la "brigade des cocus" parce qu'on a longtemps considéré qu'ils ne s'occupaient que d'affaires d'adultère.



Syndicat national des agents de recherches privés, Jean-Emmanuel Derny.



Nous partirons aussi sur le terrain, à la rencontre de Gerard-Thomas Brondeau, détective depuis plus de 40 ans et directeur de l'agence ABAC détective, qui nous plongera dans les coulisses de cette profession…

Nos invités

Jean-Emmanuel Derny, détective privé, directeur de Roche Investigations et président Syndicat national des agents de recherches privés, auteur avec Samuel Mathis du livre "Les détectives privés pour les nuls" publié aux éditions First, Gérard Thomas Brondeau, détective privé, directeur de l'agence ABAC détective.



