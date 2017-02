publié le 24/02/2017 à 23:21

La méthode est simple et imparable. Depuis plusieurs semaines, des supermarchés de l’enseigne Franprix sont la cibles d’implacables razzias. Jeudi 23 février, c’est un magasin du 20e arrondissement de Paris qui a été la cible d’un de ces pillages. Une cinquantaine de jeunes se sont subitement engouffrés dans le magasin et ont pillé ses rayons.





"Je les ai vus débarquer dans la rue à 50. Ma collègue m’a dit : Ferme vite le magasin ! Je n’ai pas eu le temps. Ils sont arrivés et ont bloqué la fermeture du rideau de fer. Ils m’ont balancé des caddies à la figure. Ils m’ont frappé", un employé du Franprix interrogé par Le Parisien.

Des faits identiques se sont déroulés dans trois autres magasins de l’enseigne Franprix dans les 12e et 20e arrondissements de Paris, en marge de manifestations de lycéens. Après le pillage du magasin du boulevard Davout, des policiers ont été interpellés et placés en garde à vue deux suspects.

