publié le 04/11/2017 à 11:49

La prudence est de mise pour les habitants de l'Hérault et du Gard. Météo France a placé ces deux départements en vigilance orange pour "orages" et "pluie-inondation". "Tout au long de la journée, les pluies perdureront sur le relief. Mais, à partir de la soirée de samedi et en nuit de samedi à dimanche, les pluies orageuses s'étendront et concerneront également les zones de plaine et le littoral", écrit l'organisme météorologique sur son site internet.



Cette surveillance accrue démarrera ce samedi 4 novembre à 19 heures, alors qu'elle doit prendre fin en pleine nuit, aux alentours de 3 heures du matin.

Comme à chaque épisode orageux, Météo France rappelle les bons comportements à avoir. Ainsi, il est déconseillé de s'abriter sous les arbres et de faire des ballades en forêt ou encore d'utiliser les téléphones et autres appareils électriques.

Météo France place deux départements en vigilance orange samedi 4 novembre Crédit : Capture d'écran / Météo France