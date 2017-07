publié le 22/07/2017 à 07:20

Le temps samedi sera passagèrement pluvieux et instable sauf près de la Méditerranée, selon Météo-France. Près des côtes méditerranéennes et en Corse, le soleil s'imposera la majeure partie de la journée avec quelques gouttes possibles sur le relief de l'île de beauté.



En revanche, partout ailleurs, les passages nuageux seront fréquents avec des pluies ou des averses passagères qui prendront localement un caractère orageux, notamment l'après-midi. Le vent d'ouest à sud-ouest sera sensible sur les rivages océaniques et de l'ouest de la Manche.



Le matin, les températures iront de 11 à 18 degrés, jusqu'à 19 à 23 degrés près de la Méditerranée. L'après-midi, il fera 17 à 22 degrés sur le Nord-Ouest, 23 à 29 degrés ailleurs, jusqu'à 30 à 33 degrés dans le Sud-Est et en Corse.