publié le 13/06/2017 à 07:00

Le temps de ce mardi 13 juin sera nuageux presque partout tandis que le sud du pays sera sous le soleil et la chaleur, selon les prévisions de Météo-France. La matinée sera agréable sur le pays et généreusement ensoleillée mais des Pays de la Loire au Centre et dans le nord de la Nouvelle Aquitaine, le ciel se voilera de nuages d'altitude.



Dans la journée, le soleil restera majoritaire sur le tiers Nord et autour de la Méditerranée alors qu'ailleurs, de la façade océanique jusqu'aux Alpes, les nuages seront de plus en plus denses au fil des heures et quelques averses seront possibles près de l'océan, de la Vendée jusqu'aux côtes aquitaines.

L'après-midi, des nuages de plus en plus menaçants recouvriront le relief des Alpes, des Pyrénées et du Massif central et des ondées se déclencheront. Elles pourront prendre un caractère orageux sur le Massif central.

Les températures

Les températures minimales varieront de 7 à 13 degrés sur la moitié nord du pays, 13 à 20 au Sud, 21 à 24 autour du golfe du Lion.



Les maximales seront comprises entre 19 et 22 des côtes bretonnes aux côtes de la Manche, 23 à 28 ailleurs dans le Nord et près de l'océan. Il fera chaud sur la moitié Sud de 28 à 34 degrés et jusqu'à 35 à 37 en basse vallée du Rhône.