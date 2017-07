Météo en France : les prévisions du dimanche 9 juillet

publié le 09/07/2017 à 07:23

Dimanche, un temps plus frais, gris et accompagné de quelques pluies, enveloppera le sud de l'Aquitaine et Midi-Pyrénées jusqu'au Roussillon. Près des côtes de Manche, le ciel sera variablement nuageux, avec quelques grisailles doublées de nuages élevés. Sur tout le reste du pays, le week-end se poursuivra sous un temps menaçant, ponctué d'averses et de coups de tonnerre.



En matinée, l'activité pluvio-orageuse sera plus marquée et organisée entre la moitié nord de la Nouvelle Aquitaine, la Vendée, le Centre, la Bourgogne, l'Auvergne-Rhône-Alpes jusqu'au Languedoc. Les ondées seront plus isolées sur la façade Est du pays, des Vosges à la Corse.

Dans l'après-midi, hormis sur la Côte d'Azur où l'on espère une amélioration et en dehors des Hauts-de-France, des régions bordant la Manche et des régions atlantiques, la menace orageuse persistera partout ailleurs. Elle se généralisera et se renforcera dans tout l'intérieur du pays et jusqu'aux régions de l'est. Des orages forts parfois peu mobiles donneront localement de gros cumuls d'eau. Le vent d'ouest soufflera sensiblement en matinée de la côte basque au piémont pyrénéen. Le vent de sud se mettra à souffler autour de 70 km/h en moyenne vallée du Rhône et sur les crête d'Auvergne et des pré-Alpes.

Les températures

Côté températures, il fera encore très doux le matin dans l'est, mais moins chaud l'après-midi. Prévoyez des températures maximales de 26 à 29 degrés des frontières du nord et de l’Île-de-France jusqu'au Centre, Rhône-Alpes et les régions méditerranéennes. Il fera encore localement 31 en plaine d'Alsace, 32 à 34 en Corse. Sur le reste du pays, les maximales seront comprises entre 22 et 26 degrés en général.