Loto : les résultats du samedi 9 septembre

publié le 09/09/2017 à 22:56

Pour décrocher le jackpot de 2 millions d'euros mis en jeu ce vendredi 9 septembre, il convenait de cocher les 5 bons numéros et le numéro chance, soit la grille suivante : 13 - 15 - 19 - 39 - 44 et le numéro chance 1.



Aucun joueur n'a remporté la cagnotte du jour de 2 millions d'euros. Deux personnes ont trouvé les 5 bons numéros, sans le numéro chance et ont ainsi empoché 100.000 euros. 42 autres grilles comprenaient 4 bons numéros ainsi que le numéro chance, combinaison permettant d'empocher la somme de 1.000 euros.

Les 10 codes gagnants à 20.000 euros sont les suivants : B 3257 7596, G 4635 8313, H 2238 0882, I 4357 0793, Q 0425 3219, R 4933 2179, R 9754 8711, U 8396 6147, V 7113 4328 et V 8212 9962.





Le prochain tirage aura lieu lundi 11 septembre. Une cagnotte de 3 millions d'euros sera mise en jeu à cette occasion par la Française des jeux.