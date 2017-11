publié le 16/11/2017 à 11:15

L'édito de Jacques Pradel





De 1978 à 2001, au moins 65 femmes disparaissent dans le quartier Downtown Eastside de Vancouver en Colombie-Britannique, déclenchant la plus importante enquête sur un tueur en série dans l’histoire du Canada.

Robert Pickton est accusé d’homicide sur la personne de 26 de ces femmes et reconnu coupable de six chefs d’accusation. Dans une conversation tenue en prison avec un policier banalisé, il affirme avoir assassiné 49 femmes.



Condamné à perpétuité en 2007, il est âgé de 68 ans et il est toujours incarcéré dans une prison de sécurité au Canada.















Nos invités

Elise Fontenaille, romancière. A écrit "Les disparues de Vancouver" paru chez Grasset en 2010. Prix Erckmann-Chatrian 2010.





