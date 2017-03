Les bébés volés d'Espagne

publié le 03/03/2017 à 11:30

L'édito de Jacques Pradel



En Espagne, des milliers d’enfants ont été cueillis, déracinés entre 1939 et 1996. L’enfant déclaré mort-né à la naissance était en réalité vendu à une autre famille.

Derrière ce commerce juteux, se cachaient des médecins, mais aussi des curés et des religieuses. Aujourd’hui, les bébés sont adultes et veulent savoir. Qui sont-ils ? D’où viennent-ils ? Les gens se cherchent.



Pour retrouver leurs proches, ils doivent fouiller le passé. Mais les cliniques et les hôpitaux gardent leurs archives bien cachées. L’Etat fait la sourde oreille, la justice traîne les pieds.



Depuis près de deux ans, ces victimes ont donc décidé de mener leur enquête, seules. Elles sont parties à la rencontre des témoins de l’époque, à la recherche des « coupables » et à la découverte du modus operandi.



Nous les accompagnons sur les traces de cette invraisemblable histoire pour entendre tous les acteurs de cette affaire, pour comprendre comment ce trafic a pu naître, se développer, perdurer, au point même de dépasser largement les frontières de l’Espagne."



Nos invités

Sandrine Mercier, journaliste, correspondante en Espagne et au Portugal pour Arte, Juan Gordillo Hidalgo, chef opérateur, il a réalisé et produit pendant près de 20 ans de nombreux magazines et collaboré à plusieurs documentaires pour France 5 et d’autres chaines francophones. Ensemble, ils ont réalisé en 2012 le documentaire "Donde estas ? Les enfants volés" produit par Marmita Films et diffusé le 20 mars prochain sur France 3 Aquitaine.

Donde estas ? Les enfants volés, documentaire de Sandrine Mercier et Juan Gordillo Hidalgo (Marmita films, 2012).

Vous pouvez à tout moment soumettre une affaire à Jacques Pradel. Laissez votre message avec les principales informations nécessaires à l'équipe de l'émission pour programmer, peut-être prochainement, ce fait-divers dans L'Heure du Crime.

L'équipe de l'émission vous recommande