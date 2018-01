Le gouvernement s'attaque à la fiscalité des cabanes de jardin

publié le 23/01/2018 à 08:16

Vous vous souvenez de cette parodie d'une chanson de Francis Cabrel, faite par Laurent Gerra ? Figurez-vous qu'il existe une taxe sur les cabanes de jardins. C'est l'une des innombrables taxes saugrenues que possède le système français, qui avait été créée par Nicolas Sarkozy pour abonder les finances locales.



La base de cette taxe va augmenter de 3% cette année (c'est quand même trois fois l'inflation de l'année dernière). Il faut rappeler qu'elle frappe la construction des fameuses cabanes, de piscines, de panneaux solaires et de garages. On ne la paie pas tous les ans, mais juste au moment où on demande un permis de construire ou bien quand on fait une déclaration de travaux.

C'est la dernière initiative fiscale en date d'un gouvernement qui a quand même créé huit impôts nouveaux depuis son arrivée. C'est ce que nous apprend un baromètre publié par le cabinet d'audit comptable EY. Vous voyez que le gouvernement d'Édouard Philippe poursuit donc la longue tradition de créativité fiscale française échevelée. Huit impôts en huit mois, et pas de repos durant l'été !

Loin des 28 taxes de Hollande en 2012

Il y en a trois qui se substituent à des impôts supprimés : c'est l'IFI - qui remplace l'ISF et va frapper seulement le capital immobilier - et deux contributions exceptionnelles sur les bénéfices des grandes entreprises. Mais il y a aussi de belles vraies nouveautés, conçues dans la plus pure tradition française, avec le savoir-faire en la matière qui nous caractérise.



Il y a ainsi deux taxes sur l'exploration d’hydrocarbures et de géothermie, une sur les plus-values des organismes de HLM et une sur l'industrie du papier. Il faut quand même qu'on s'estime heureux, car pendant sa première année François Hollande avait créé vingt-huit nouvelles taxes. Nous sommes donc sur la bonne pente.