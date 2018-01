publié le 16/01/2018 à 13:38

L'Insee a analysé les préférences des couples pour le mariage, le Pacs ou l'union libre selon leur âge, leurs caractéristiques socio-démographiques mais aussi leur lieu de résidence à l'occasion du recensement 2018.



En 2016, en France (hors Mayotte), 30,5 millions de personnes vivent en couple sous le même toit. Elles sont le plus souvent mariées (72%). 7% sont pacsées et 21% vivent en union libre.

À y voir de plus près, on s’aperçoit que d'un département à l'autre, les formes d'union sont différentes. Ainsi, le Pacs est peu développé dans les territoires d’Outre-Mer (2 à 3% des couples vivant en Martinique, en Guadeloupe ou à la Réunion), alors qu’il est plus répandu dans les départements de l'ouest, tels que la Loire-Atlantique (9%), Haute-Garonne et en Ille-et-Vilaine (10%). À Clermont-Ferrand, Rennes, Nantes, Toulouse, Bordeaux, Lille et Lyon, 10% ou plus des couples sont pacsés et un quart sont en union libre (26 %).

À l’inverse, dans des villes de l'Est comme Saint-Etienne (Loire) ou Nîmes (Gard), où la population est plus âgée et moins diplômée, 76% des couples sont mariés.

Les Pacs à l'Ouest, les mariages à l'Est Crédit : Insee