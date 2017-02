Greffé des deux mains à Lyon, il raconte son quotidien

REPLAY - INVITÉ RTL - Jean-Michel Schryve est le 7e patient à avoir reçu une double greffe à Lyon depuis 2000. Il assure aller "très très bien" depuis l'opération.

par Florence Cohen , Claire Gaveau publié le 09/02/2017 à 21:22

À 51 ans, Jean-Michel Schryve est le 7e patient à avoir reçu une double greffe des mains depuis 2000, concluant un programme de recherches cliniques dans l'attente de nouvelles autorisations. Deux mois et demi après sa greffe, ce dernier assure aller "très très bien" avant d'espérer que cela "dure encore longtemps". Avant de donner davantage de détails : "Je ne peux pas me servir de mes mains, mais je peux commencer à les bouger, du moins une que je peux commencer. On va dire que c'est magique de pouvoir faire aller cette main, je ne pouvais pas penser que ça allait aller si vite".



Cependant, le chemin reste encore long. Après une infection post-opératoire, son toucher n'est toujours pas revenu. "Il faudra encore attendre quelque temps avant d'avoir le toucher", affirme-t-il au micro de RTL. Une longue attente pour ce quinquagénaire : "J'estime qu'on ne peut pas avoir une vie de couple sans avoir ce toucher parce qu'avec les moignons ou les prothèses, on ne peut pas avoir le toucher. Je n'étais pas encore entier".

Je préfère vivre moins longtemps et mieux, car vivre sans main c'est très dur Jean-Michel Schryve Facebook Twitter Linkedin

Une greffe dû à un purpura fulminans, c'est à dire un pneumocoque, en 2010. "J'ai été amputé des quatre membres et j'ai été défiguré dans le bas du visage. On a mis des prothèses et on a refait le bas du visage", glisse-t-il. J'ai attendu trois ans ce greffon. Je commençais à désespérer un petit peu".



Trois ans d'attente difficile à gérer pour les patients. Jean-Michel Schryve raconte : "On prépare sa valise et on la met au pied de la porte puis on attend. Mais il ne faut pas y penser, on vit au jour le jour. C'est comme cela qu'on arrive à tenir". Des jours et des jours d'attente avant la délivrance. "Le jour où le téléphone a sonné, j'étais au cinéma (...) Je devais être là le plus rapidement possible. La machine se met en route et c'est la panique. Ça fait un choc, on croit que ce n'est pas possible", explique-t-il. Aujourd'hui, le plus dur est derrière et la peur ne fait pas partie du quotidien de ce 7e patient greffé des deux mains : "Je n'ai pas peur du rejet. Je préfère vivre moins longtemps et mieux, car vivre sans main c'est très dur".