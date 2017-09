et AFP

publié le 07/09/2017 à 14:56

Le tribunal de commerce de Poitiers a rendu sa décision jeudi 7 septembre. Après des semaines de tractations et différentes décisions de justice, l'entreprise GM&S va être partiellement reprise par GMD. Au total, seuls 120 emplois sur les 277 devraient être conservés. GMD était le seul à proposer une offre de reprise.



Le 2 décembre 2016, l'usine GM&S de La Souterraine dans la Creuse était placée en redressement judiciaire. Au cours des mois suivants, et malgré la forte mobilisation des salariés et une offre de reprise partielle, le, le tribunal avait placé GM&S en liquidation judiciaire le 30 juin, dans l'espoir d'une meilleure proposition pour sauver l'usine.

L'activité s'est arrêtée le 21 juillet, date du jugement initial prévu par le tribunal de commerce de Poitiers. Elle devrait reprendre avec moins de la moitié de l'effectif.