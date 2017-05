et Clémence Bauduin

Son geste demeure inexpliqué. Un jeune élève policier, actuellement à l'école de Nîmes (Gard), risque de se faire renvoyer de l'école pour avoir diffusé une vidéo de Daesh. Mi-mai, il a reçu sur son téléphone portable une vidéo de propagande de Daesh et l'a fait circuler, pour une raison qui échappe à tout le monde, à tous ses camarades au sein de l'école de police. Certains de ses camarades, choqués par ce comportement, ont alerté la direction de l'établissement.



L'élève gardien de la paix n'est bien sûr pas connu comme étant radicalisé. Il n'est même pas musulman, et personne ne semble le soupçonner d'avoir voulu faire de la propagande, mais son comportement est jugé inacceptable : il est illégal de diffuser de telles vidéos. La police des polices ainsi que la police judiciaire ont été saisies. Elles veulent comprendre comment l'aspirant policier s'est procuré cette vidéo. Il risque d'être renvoyé de l'école et devrait se trouver confronté à des poursuites judiciaires.