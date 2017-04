publié le 27/04/2017 à 11:14

Le bon ticket au bon moment. Une famille française a remporté le super jackpot de l'Euromillions du 11 avril 2017 : 83,4 millions d'euros, grâce aux bons numéros cochés sur une grille en flash. 2,50 euros bien dépensés : les numéros gagnants (22-5-31-49-21 et les étoiles 8 et 2) ont été choisis pour ces vainqueurs par la machine, leur permettant de toucher le sixième plus gros gain remporté en France dans l'histoire du jeu.



C'est dans le tabac-presse de la place de la République à Dijon que ce ticket a été tiré, comme le rapporte Le Parisien. Si les heureux gagnants souhaitent rester anonymes, on sait que tenter leur chance n'est pas dans leurs habitudes : "Si on fait quatre à cinq grilles d'Euromillions dans l'année, c'est le bout du monde !", ont-ils assuré à la Française des jeux comme le rapporte le quotidien régional.

Ils n'envisagent pas d'arrêter de travailler et restent secrets sur ce qu'ils comptent faire de cet argent : "(Ils) souhaite(nt) voyager dans le monde et surtout donner un sens à ce gain", explique la FDJ. L'heureuse famille avait une chance sur 116 millions de remporter cette somme, qui a atteint des hauteurs astronomiques après sept tirages consécutifs non remportés.