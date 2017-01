REPLAY - Avec l'avocate Dominique Boh-Petit, retour sur plusieurs crimes au féminin.

par Jacques Pradel publié le 05/01/2017 à 13:00

L'édito de Jacques Pradel



A la Une de l'Heure du Crime aujourd'hui, une émission consacrée à des crimes de femmes et à plusieurs causes médiatisées.



Avec mon invitée, l'avocate Dominique Boh Petit, ancienne enseignante de français en milieu carcéral et membre de l'Observatoire international des prisons, nous allons revenir sur plusieurs affaires de femmes criminelles, dans l'est de la France, qu'elle a pu rencontrer dans sa carrière d'avocate.



A travers ces affaires nous essayerons d'expliquer ce qui s'est passé et tenterons d'élucider le mystère du passage à l'acte.



En 2015, Dominique Boh Petit a publié un roman qui s'inspire d'histoires réelles qu'elle a connu en prison : "Quartier-femmes, écrou 10970" publié aux éditions de L'Harmattan.

Nos invités

Dominique Boh-Petit, avocate au barreau de Metz et écrivaine, son dernier roman, "Le carré des indigents, écrou 21228" a été publié aux éditions l'Harmattan en décembre 2016.

Vous pouvez à tout moment soumettre une affaire à Jacques Pradel. Laissez votre message avec les principales informations nécessaires à l'équipe de l'émission pour programmer, peut-être prochainement, ce fait-divers dans L'Heure du Crime.