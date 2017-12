publié le 05/12/2017 à 17:47

De l'enfant modèle renfermé au jeune homme dépravé sans-abri en Australie... Guillaume Alemany s'est toujours senti différent. Fêtes, alcool, relations avec des prostituées... Il a noyé son mal-être dans des voyages agités. Puis il y a quatre ans, à 27 ans, il a enfin compris les raisons de ce parcours chaotique : il a été diagnostiqué autiste Asperger.



"C'est de l'autisme sans déficience intellectuelle. Il y a beaucoup de problèmes d'interaction sociale. En contrepartie, il y a souvent des compétences très pointues dans certains domaines", explique-t-il au micro de RTL. Dès l'enfance, les premiers effets se manifestent. "Ce n'est pas quelque chose qu'on attrape comme une maladie", souligne-t-il, au moment d'évoquer les moments difficiles dès l'école maternelle.

Désormais âgé de 31 ans, Guillaume Alemany étudie l'histoire à Brest. Il publie Les aventures de Kawi, parcours d'un jeune asperger (ed. L'harmattan). Il y raconte comment ses voyages et la tentation de partir à l'aventure ont été une sorte de quête de soi : "J'utilise souvent l'expression 'fuite en avant'. Avec le fait de ne pas être intégré dans la société, je me suis dit que je n'étais pas fait pour cet endroit et que les choses se passeraient mieux ailleurs".

#MardiConseil Les aventures de Kawi - Parcours d'un jeune Asperger. Le témoignage d'un jeune étudiant diagnostiqué #autiste sur le tard. Le récit authentique et sensible d'un parcours en solitaire ¿¿ https://t.co/QtovZHENVo pic.twitter.com/F1jr3pKtyA — Editions L'Harmattan (@HarmattanParis) 28 novembre 2017

Une thérapie destructrice

Son parcours est ensuite improbable : il part en Angleterre pour être jeune homme au pair, mais des difficultés d'intégration l'obligent à rentrer. Il rencontre ensuite une Thaïlandaise sur un site Internet et part la retrouver. L'histoire avec elle tourne court. Mais il reste, se fait des amis, puis se perd : entre l'alcool et les prostituées, il mène une vie agitée.



"Je suis tombé au fond du trou. C'était une sorte de thérapie, entre guillemets, que j'ai trouvée pour compenser mes problèmes. Mais cela me menait droit dans le mur", reconnaît-il aujourd'hui. Ses voyages et l'autisme lui permettent cependant d'effectuer des rencontres incroyables : "Comme on est rejeté par la moyenne des gens, on peut facilement s'attacher à quelqu'un qui est sympa, parle avec nous, qui nous accepte".

Après ses déboires, il finit par reprendre pied avec la mort d'une de ses connaissances. Selon lui, seule la mort pouvait le sortir de ce guêpier. Car c'était son ami, ou lui. Alors, il commence à faire des recherches sur Internet pour comprendre ce qui lui arrive. Au CHU de Brest, on lui met enfin un mot sur son mal. "Il y a un côté soulagement de savoir enfin ce que j'ai et que je ne suis pas juste fou. Par contre, il y avait aussi un ressenti d'injustice aussi envers les autres. J'avais ce problème et j'ai été mis de côté. C'est ce que j'ai trouvé un peu dur".



Les conséquences sociales exacerbées de son trouble autistique sont, selon lui, surtout dues au "retard de la France" sur ce dossier : "Dans d'autres pays, j'aurais été diagnostiqué très tôt". L'été dernier, le quatrième plan autisme a été lancé. Une initiative saluée par Guillaume Alemany, qui n'est toutefois pas entièrement convaincu : "Il va normalement améliorer les choses pour les adultes. (...) C'est de mieux en mieux, mais il y a encore du travail".