"Elle a sali la mémoire de ma fille." Une élue du Liévin (Pas-de-Calais) a été condamnée mardi 12 décembre à 18 mois de prison ferme pour avoir harcelé Patrick Jardin, dont la fille Nathalie, régisseuse lumière, est décédée lors des attentats du 13 novembre à Paris. "Je ne la connaissais pas. Ma fille ne la connaissait pas", confie l'homme à France 3 Hauts-de-France.



Quelques jours après les attentats l'élue s'est faite passer au téléphone pour la nièce de Nicola Sirkis, le chanteur d'Indochine. "Elle m’a appelé pour me raconter que ma fille était homosexuelle, qu’elle avait été violée et qu’elle était enceinte au moment de l’attentat", raconte Patrick Jardin.

De fausses allégations destinées selon lui à "lui faire comprendre (qu'il) était passé à côté de la vie de (sa) fille". L'élue est même allée jusqu'à usurper l'identité de la fille de Patrick Jardin sur Facebook. Le père a immédiatement déposé plainte en 2015, et la coupable a été identifiée et interpellée un an plus tard.

Mardi l'élue a été condamnée à 24 mois de prison, dont 18 mois ferme. Une peine assortie d'une amende de 5.000 euros de dommages et intérêts et d'une déchéance de droits civiques : elle devra abandonner son mandat de conseillère municipale.