Il y a 30 ans disparaissait Charazed

publié le 07/07/2017 à 10:30

Aujourd'hui dans l'Heure du Crime, nous faisons le point 30 ans après la disparition mystérieuse, le 8 juillet 1987, d'une petite fille de dix ans, Charazed Bendouiou, au pied de son immeuble à Bourgouin-Jallieu, en Isère.

La sœur de Charazed, Férouze Bendouiou est notre invitée. Elle se bat depuis 30 ans avec toute sa famille et son association N'oubliez pas Charazed pour que l’affaire ne sombre pas dans l’oubli. Dans ce combat, elle est épaulée par deux avocats qui ont littéralement déplacé des montagnes pour que le dossier Charazed ne soit pas refermé par la Justice.

Cela veut dire clairement qu’aujourd’hui, 30 ans plus tard, une instruction est toujours ouverte pour enlèvement et séquestration illégale. On parlera de ce combat judiciaire dans un instant avec M° Corinne Hermann

Férouze Bendouiou, sœur de Charazed, Me Corinne Herrmann, avocate au barreau de Paris, avocate avec Me Didier Seban de la famille de Charazed.



Si vous avez des informations importantes à transmettre à la famille de Charazed concernant cette disparition vous pouvez contacter Férouze Bendouiou sur le site de son association N'oubliez pas Charazed ou au numéro suivant : 06 74 03 07 62. Vous pouvez également envoyer un mail à cette adresse : oubliezpas@hotmail.fr.



