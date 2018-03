VIDÉO - "Quotidien" prend Laurent Wauquiez en flagrant délit d'excès de vitesse

publié le 29/09/2016 à 16:41

Laurent Wauquiez et ses équipes étaient visiblement un peu trop pressés. Quotidien, l'émission de Yann Barthès, a diffusé mercredi 28 septembre un reportage consacré au président intérimaire du parti Les Républicains et président du conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes. Lors d'un déplacement dans son fief, entre la Loire et l'Isère, une journaliste de TMC a suivi la voiture de l'ancien ministre, qui circulait en tant que simple passager.



Seulement, la journaliste s'est rapidement rendu compte que le véhicule de Laurent Wauquiez, qui n'était pas encadré par la police, n'hésitait pas à prendre ses largesses avec le code de la route. Alors que la limitation de vitesse était à 110 km/h, Quotidien remarque que la voiture roule à 160 km/h. Sur une autre portion limitée à 90 km/h, l'allure est toujours aussi excessive : 138 km/h. Et même à une limite de 70 km/h, un nouvel excès de vitesse de 40 km/h est constaté, ce qui correspond normalement à une amende de classe 4 sanctionnée par un retrait de trois points sur le permis de conduire et une amende forfaitaire de 135 euros.

Interrogé à l'issue du trajet, Laurent Wauquiez ne semble pas s'être rendu compte du pilotage imprudent de son chauffeur. "Ça m'étonnerait, (...) je crains que vous n'ayez suivi le même itinéraire que nous", soutient-il malgré tout. En tout cas, Quotidien n'a pas hésité à mettre en parallèle cette scène avec une ancienne déclaration de Laurent Wauquiez datant de janvier dernier : "Notre comportement doit être irréprochable".



Camille a suivi Laurent Wauquiez, très attaché à l'exemplarité. Enfin ça, c'est lui qui le dit. #Quotidien pic.twitter.com/pEtSccEw7i — Quotidien (@Qofficiel) 28 septembre 2016