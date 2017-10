et Camille Kaelblen

LE CONTEXTE - Dimanche 15 octobre, Emmanuel Macron a donné une interview durant laquelle il s'est exprimé sur la PMA. La procréation médicalement assistée pour toutes les femmes, célibataires ou en couple, était l'un des engagements de campagne du chef d'État. Pourtant, Emmanuel Macron a annoncé que ce sujet donnerait lieu à "un long débat" dans le cadre de la révision des lois de la bioéthique.





En réalité, le Président est inquiet du devenir de cette réforme et s'aventure donc sur le terrain de la PMA d'un pas très mesuré. Parce qu'il a le souvenir du débat sur le mariage pour tous, Emmanuel Macron ne souhaite pas renouveler l'expérience, craignant un clivage de la société qui le handicaperait dans ses réformes globales.

Le gouvernement divisé sur la question de la PMA

Lundi 16 octobre, l'Élysée et Matignon assuraient à nouveau que la réforme de la PMA se ferait bien à l'issue d'un débat. Mais rien n'est moins sûr, car des sons de cloches différents se font entendre au sein-même du gouvernement. Gérard Collomb et Bruno Le Maire y sont hostiles, estimant qu'il ne s'agit pas d'une priorité alors que Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, est totalement partie prenante dans cette réforme.

Du côté du Parlement, c'est assez simple : les députés En Marche ! sont plutôt favorables à la réforme. Puisqu'ils sont majoritaires, la réforme devrait logiquement passer à l'Assemblée. En revanche, le MoDem - et plus particulièrement le président du parti François Bayrou - ne sont pas très ouverts à cette réforme.