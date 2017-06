publié le 12/06/2017 à 11:50

Ils n'auront pas eu besoin de passer par la case "second tour" pour siéger à l'Assemblée nationale. Sur les 577 députés qui seront élus à l'issue de ces élections législatives, certains sont déjà connus : quatre candidats ont été élus dès le premier tour, parmi eux deux candidats de la République en marche, un candidat divers gauche et un candidat UDI vont siéger au palais Bourbon pour les cinq ans à venir.



Pour être élu dès le premier tour des élections législatives, il faut obtenir plus de 50% des suffrages exprimés dans sa circonscription tout en récoltant en voix l'équivalent de 25% des inscrits. S'il est rare de ne pas passer par la case second tour avant d'être élu, le nombre de députés élus est pourtant en baisse par rapport à 2012, où 36 candidats n'ont pas eu à passer le second tour pour être élu députés, 110 en 2007 après l'élection de Nicolas Sarkozy.





Un porte-parole de Macron élu à Paris

Sylvain Maillard, 43 ans et porte-parole du président de la République pendant la campagne présidentielle, a été élu dès le premier tour dans la première circonscription de Paris avec 50,80 % des voix. Il devance ainsi le Républicain Jean-François Legaret, arrivé deuxième avec 17,76% des voix. Ce patron d'une entreprise d'import-export de composants électroniques est passé par plusieurs partis, comme l'UDF, le Nouveau Centre et l'UDI avant de rejoindre le parti d'Emmanuel Macron.

Un député La République en Marche dans le Morbihan

Paul Molac s'est présenté sous l'étiquette de La République en Marche et a été élu dans la quatrième circonscription du Morbihan dès le premier tour. Il siégeait depuis 2012 à l'Assemblée avec les écologistes puis les socialistes. Il a obtenu 54% des voix lors de cette élection législative de 2017, devançant de loin la candidate LR (14,45%) et celle de la France Insoumise (12,16%).

Un député UDI réélu dans la Somme

Stéphane Demilly est député depuis 2002 et conservera son siège pour la troisième fois consécutive. Ce maire UDI de la commune d'Albert depuis 28 ans a été réélu avec 53,77% des voix dans la cinquième circonscription de la Somme. Il arrive devant le candidat Front national Loïc Grimaux, qui a remporté 21,25% des voix.

À Wallis-et-Futuna, un candidat divers gauche réélu

Ils n'étaient que trois candidats dans la collectivité d'outre-mer française. Dès le premier tour, le député sortant Napole Polutélé, sous l'étiquette divers gauche, a été réélu, avec 50,24% des voix. Après que les élections de 2012 ont été annulé dans sa circonscription, il s'est présenté aux législatives partielles en mars 2013 et a obtenu son siège de député en remportant le second tour.