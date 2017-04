publié le 27/04/2017 à 22:34

C'est la dernière ligne droite pour Marine Le Pen et Emmanuel Macron avant le second tour de la présidentielle, qui aura lieu le 7 mai prochain. Plus que jamais, les candidats tentent de convaincre les Français de voter pour eux et s'expliquent sur certains points. Le candidat "En Marche", par exemple, doit se justifier sur sa participation au gouvernement de François Hollande.



Sur le plateau d'Élysée 2017, sur TF1, jeudi 27 avril, Emmanuel Macron a notamment été interrogé sur la loi El Khomri, loi adoptée en 2016, grâce au 49.3, après des mois de contestation et de multiples journées de mobilisation dans les rues de France.

Emmanuel Macron a estimé que la loi Travail, qu'il a participé à faire voter, est arrivée "trop tard dans le quinquennat". Selon lui, le gouvernement n’a pas réussi à donner "la perspective d’ensemble" pour expliquer la philosophie de cette loi aux Français.

¿ @EmmanuelMacron : "La loi El Khomri est arrivée trop tard dans le quinquennat et dans un mauvais contexte"#Elysee2017 pic.twitter.com/ICZrupC5kJ — TF1 Le JT (@TF1LeJT) 27 avril 2017

Aller plus loin que la loi Travail

Si Marine Le Pen souhaite supprimer la loi Travail, l'ancien ministre de l'Économie entend aller plus loin en réformant le code du Travail par ordonnance. Il introduira en ce sens dès l'été un projet de loi d'habilitation devant le Parlement.



Pour lui, il est important de poursuivre ce que la loi El Khomri impose, en favorisant les accords d'entreprises. La candidate Front national, de son côté, donne sa préférence aux accords de branches.