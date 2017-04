Philippe Poutou sur RTL : "La population devrait contrôler l'économie"

et Claire Gaveau

publié le 12/04/2017 à 08:34

C'est la dernière ligne droite pour les onze candidats à l'élection présidentielle. Philippe Poutou continue de se faire entendre. En déplacement à Lyon où il donnait un meeting mardi soir, le candidat du Nouveau parti anticapitaliste dénonce le "climat de résignation" et le "sentiment d'impuissance" qui s'est installé en France.



Le successeur d'Olivier Besancenot, qui participe à sa deuxième élection présidentielle, veut lutter contre le profit des entreprises qui "cherchent juste à enrichir une poignée". "Aujourd'hui, l'économie c'est produire une richesse détournée entre les mains d'une minorité. Aujourd'hui, ça passe par l'exploitation du travail. C'est ça l'enrichissement des capitalistes, ils utilisent le travail des autres et ils arrivent à en détourner les richesses produites", dénonce-t-il sur RTL.

Philippe Poutou parle dès lors d'un "système capitaliste catastrophique" qui pose la question "d'une nouvelle organisation économique". "Qui dirige ? Qui possède ? La population devrait contrôler l'économie et décider de ce qui est produit. Cela remettrait en cause cette logique de course aux profits", explique-t-il.