publié le 25/05/2017 à 11:30

À 17 jours du premier tour des législatives, Martine Aubry a le blues. Auprès des candidats socialistes du Nord, la maire de Lille s'est laissée aller. Elle qui avait dit "Macron, ras-le-bol" a bien du mal à se résoudre à une très probable déroute du Parti socialiste à l'Assemblée. Au micro RTL, la maire de Lille estime qu'"aujourd'hui, on a cassé la politique. On ne parle plus de projet, de valeurs. Chacun pense à lui : "Tiens, j'ai une crotte de chien sur mon trottoir. Mais qu'est-ce qu'ils foutent ?!' On a cassé la politique. C'est aux partis républicains qu'il faut s'adresser, et j'en fait partie".



Martine Aubry explique que "les petits nouveaux de chez Macron qui ont été choisis au pif, parce que ce sont des copains, c'est mieux que des gens de gauche qui se sont toujours battus et qui ont fait leur boulot. C'est ça ma tristesse absolue. J'ai 66 ans et j'ai l'impression aujourd'hui que tout ce que j'ai fait dans ma vie est abîmé et cassé. Ça ne va pas empêcher de continuer à me battre".

Elle confie avoir "compris le vote Mélenchon, mais aujourd'hui on n'en est plus au vote de colère. On en est à savoir si le président de la République va pouvoir appliquer, avec la droite, tout son programme ou si on aura des députés qui sauront dire non et non pas des béni-oui-oui. Et pour cela, il n'y a que le Parti socialiste, avec tous ses défauts, mais ici on a le cœur".