publié le 29/04/2016

Des images qui ont tourné en boucle. Les débordements en marge des manifestations contre la Loi Travail portée par le Premier ministre Manuel Valls, et la ministre du Travail Myriam El Khomri ont conduit à de nombreuses arrestations. Des membres des forces de l'ordre ont été touchés, avec un policier blessé gravement à Paris. Des faits que Frédéric Péchenard, ancien directeur de la police nationale, condamne. Le vice-président du conseil régional d'Île-de-France en charge de la sécurité pointe du doigt les casseurs, les organisateurs de la manifestation, mais surtout le gouvernement, qui est "naturellement" responsable de ces violences, selon lui.



"Le gouvernement n'a pas donné d'ordres à la police pour intervenir lors de ce genre de débordements qui sont absolument inadmissibles, critique-t-il. Les policiers sont harcelés, on ne peut laisser faire cela. Je ne prétends pas que les choses soient faciles (à maîtriser), mais les blessés sont du côté des forces de l'ordre. Je trouve assez illégitime que l'Unef puisse mettre en cause la police nationale".

Proche de Nicolas Sarkozy, Frédéric Péchenard estime également que le mouvement "Nuit Debout" a "assez duré". "Il faut rendre la place de la République aux Parisiens, je m'y suis rendu deux fois et les pavés sont enlevés, les monuments sont tagués, c'est un gigantesque urinoir, les commerçants sont fermés et les gens évitent la place", assure-t-il dans un constat légèrement exagéré par rapport à la réalité de la situation.