publié le 03/05/2017 à 13:29

L'heure de la remobilisation. Chef de file de la campagne de la droite pour les élections législatives de juin, François Baroin a présenté sur RTL les contours du programme qui sera défendu par Les Républicains et l'UDI. Par rapport au projet de François Fillon pour la présidentielle, ce projet se veut plus souple sur la forme mais similaire dans le fond. "Nous allons garder l'énergie et la vélocité de l'impact de ce que proposait François Fillon en termes d'alternance puissante", soutient le maire de Troyes.



Au rayon des arguments de vente du programme, François Baroin met principalement en vitrine la non-augmentation des impôts. D'ailleurs, la défiscalisation "immédiate" des heures supplémentaires est à nouveau proposée pour "redonner du pouvoir d'achat aux Français". La stabilité fiscale permet d'ailleurs aux Républicains d'attaquer la volonté d'Emmanuel Macron d'exonérer 80% des ménages de la taxe d'habitation. "C'est une très mauvaise mesure. Il a dû oublier que 42% des gens ne paient pas la taxe d'habitation. (...) Il ne dit pas qu'elle va être financée par la CSG (contribution sociale généralisée, ndlr). Lui, va faire 1.7 point de CSG. Il va, en plus, certainement trouver des mesures pour taxer un peu plus les propriétaires. Nous allons combattre ce projet".

Si les propositions pour les législatives doivent être finalisées au lendemain du second tour de l'élection présidentielle, François Baroin compte bien défendre à nouveau la suppression d'un demi-million de fonctionnaires : "C'est un objectif qui est atteignable dans le temps. On a une bosse démographique qui va nous permettre, dans la fonction publique territoriale et celle d'État, de rétablir ce que nous avions fait sous l'autorité de Nicolas Sarkozy. C'est à dire : moins de fonctionnaires mais mieux payés". En outre, il sera aussi question de supprimer les 35 heures, en mettant l'accent sur les discussions "entreprise par entreprise" et "branche par branche".