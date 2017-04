François Fillon : le Gorafi lance une cagnotte (parodique) pour "aider" le candidat

publié le 03/04/2017 à 23:09

Une cagnotte pour venir en aide à François Fillon a été lancée aujourd'hui. Une initiative, évidemment ironique, qui a fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux. Si vous demandez à François Fillon, s'il arrive à mettre de l'argent de côté, le candidat va vous répondre "personnellement, non". C'est ce qu'il a dit lors d'une interview ce lundi 3 avril lors d'un interview à BFMTV. Sa réponse a été entendue car le site parodique, le Gorafi, a lancé une "grande collecte nationale" pour "aider le candidat". Le site a ainsi inventé de faux témoignages de "Françaises et de Français, émus" par la situation du candidat. "Il ne faut pas que M. Fillon soit seul dans cette épreuve, j’appelle les Françaises et les Français à faire preuve de cœur pour aider cet homme et sa famille", peut-on lire.



De l'argent a été récolté : 747,13 euros. La somme récoltée sera remise à des associations. 581 personnes ont participé. Si on regarde attentivement, certains participants ont le sens de l'humour. Un internaute a pris le nom de "Sarthois anonyme", un autre "Jérôme Cahuzac" et un autre sévit sous le mystérieux pseudo de "Cabinet noir".

Le chanteur Renaud a dévoilé le nom du candidat pour qui il allait voter, sur Facebook. Le chanteur écrit qu'il a choisi le "le seul" candidat qui lui paraît "intègre", "sans parti", qui est la "seule alternative aux Le Pen et aux Fillon". Au passage, il critique Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon qui ont "un problème d'égos personnels". Renaud va voter pour Emmanuel Macron.



Une journaliste aurait retrouvé les comptes Twitter et Instagram, secrets, du chef du FBI James Comey. Ce dernier a laissé échapper qu'il était sur les réseaux sociaux. En seulement quatre heures, une journaliste de Gizmodo les a trouvés. Pour Instagram, la journaliste a retrouvé le compte Facebook du fils du directeur du FBI. Elle a ainsi pu remonter jusqu'au père. Pour Twitter, elle a trouvé le pseudo d'un directeur du FBI : Reinhold Niebuhr. il s'agit d'un théologien américain protestant, mort en 1971. James Comey a fait une thèse sur lui. Autre indice : la seule personne qui le suit est un autre journaliste et ami. Et il se trouve que cet ami utilise en pseudo, @projectexile7, le nom d'un programme pour lutter contre les crimes liés aux armes. Ce programme a été lancé l'actuel patron du FBI.