publié le 31/07/2016 à 17:15

Sur un skate-board, avec Rihanna ou en plein entraînement de patinage artistique, Nathalie Kosciusko-Morizet s'est retrouvée dans d'improbables situations ce dimanche 31 juillet sur Twitter. Un internaute s'est amusé à détourer une photo de NKM datant de 2008 et publiée dans Paris Match pour illustrer un article dans lequel elle revient sur son parcours en politique : de la mairie de Longjumeau à sa candidature à la députation en passant par sa nomination au ministère de l'Écologie.



Plus que le fond, c'est donc la photo de Nathalie Kosciusko-Morizet, en position un brin lascive, qui a interpellé Twitter. Le #PoseTaNKM a très vite pris de l'ampleur et les incrustations de cette image se sont multipliées au fil de la journée. La candidate à la primaire de la droite du 20 novembre, qui n'a pas encore déposé ses 500 parrainages nécessaires à sa qualification pour le scrutin, a répondu avec humour à ces détournements. Sur son compte personnel, elle écrit : "Pas très sympa de ressortir les dossiers de 2008...". Et poste une photo où on la voit devant Leonardo DiCaprio à bord du Titanic. Sa "préférée", plaisante-t-elle.



#PoseTaNKM Pas très sympa de ressortir les dossiers de 2008....! Ma préférée ¿ : pic.twitter.com/3CMcZ4V58a — N. Kosciusko-Morizet (@nk_m) 31 juillet 2016

#PoseTaNKM, en tournage pour Les 1001 Nuits Parisiennes pic.twitter.com/UMrrN64NLy — Victorine Ténardière (@L_Assomante) 30 juillet 2016