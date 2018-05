publié le 18/05/2018 à 20:57

Comment la tech peut-elle servir le bien commun ? Voici l’enjeu de la rencontre du mercredi 23 mai entre Emmanuel Macron et une cinquantaine de dirigeants de grandes entreprises comme Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook.



À travers l’événement "Tech for good", le président de la République a souhaité convier à Paris tous les grands acteurs du numérique. Une occasion de leur "offrir un espace de discussion unique et organisé sur la façon dont la Tech peut être utile au bien commun", indique l’Élysée.

C’est donc au cours d’un déjeuner, où seront présents les ministres d’un Travail et de l’Éducation, Muriel Pénicaud et Jean-Michel Blanquer, mais aussi Marlène Schiappa, la secrétaire d’État en charge des relations femmes-hommes et Mounir Mahjoubi, secrétaire d’État en charge du numérique, qu’Emmanuel Macron lancera un appel en faveur du droit social à destination de ses invités. Face à lui seront présents les dirigeants de L’Oréal, BNP Paribas, Sanofi, Axa, mais aussi Uber, Microsoft ou encore IBM.

Après ce déjeuner, des ateliers seront organisés autour de trois thématiques : "Tech for good", "Tech for education" et "Tech for diversity and gender". C’est alors que chaque dirigeant pourra adresser une réponse à l’appel lancé par le chef de l’État.



Le lendemain, jeudi 24 mars, lors du salon Vivatech organisé Porte de Versailles à Paris, Emmanuel Macron fera "un discours d’inauguration sur l’inclusion numérique. Il y détaillera aussi sa vision de la Tech", précise l’Élysée. Juste avant, le président de la République aura effectué une courte déambulation et il visitera les stands d’Africa Tech, ainsi que celui de la Poste.