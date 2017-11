publié le 20/11/2017 à 11:00

Casta la Castagne, élevé au grade de général délégué, ne pourra coiffer deux képis à la fois, même s'il a une grosse tête. L'époque ne veut plus des cumulards. Les précédents historiques ne plaident pas pour cette confusion des rôles, qui fut fatale à Alain Juppé sous la présidence Chirac. Plus tard, Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, avait fait piqué le parti chiraquien et en avait fait une arme de guerre contre le même Chirac. Ce n'est pas ce que veut le général Casta, à qui Emmanuel Macron a envoyé plusieurs ambassadeurs de bon sens, qui lui ont rappelé ces proverbes : 'On ne peut sonner les cloches et être à la procession', ou encore 'Qui a deux maisons perd la raison', ou toujours 'On ne peut être au four et au moulin'".



Christophe Castaner ne devrait donc se consacrer que complètement au parti macroniste (...) Ces Marcheurs sont des bienveillants, toujours prêts à faire une BA, à rendre service, à se mobiliser pour le bien commun. Ainsi à Lyon, lors de leur conseil national, où j’étais, on n'était pas à un congrès politique, mais à un rassemblement de sylvothérapie. C'est la thérapie par les arbres, parfaite pour le stress et l'angoisse. Vous choisissez un arbre qui vous attire. Vous collez votre joue à lui, vous fermez les yeux. Vous respirez doucement, profondément. Demandez à votre mental de se taire, et savourez vos ressentis aussi longtemps que vous en avez envie.

À Lyon, ils avaient l'air heureux d'être dans ce Parc des Expositions sans âme, mal éclairé, mal sonorisé. Ils s'embrassaient, et les hommes aussi. Ils serraient dans leurs bras ce pin déplumé d'Édouard Philippe, cet olivier aux yeux bleus de Castaner. Ça ne sentait pas la sueur prolétaire, mais le parfum élégant de sous bois. On se souriait quand on n'était pas d’accord.



Ces Marcheurs de cœur, pour ne pas devenir des démarcheurs de vent, n'imaginaient pas un instant que Castaner Christophe ne se donne pas complètement à eux. Sinon il ne serait plus leur Chri-chri d’amour !