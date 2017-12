publié le 10/12/2017 à 14:18

Il ne s'était jusque-là jamais prononcé sur le sujet du retour du port de l'uniforme à l'école, contrairement à certains candidats à l'élection présidentielle. François Fillon, par exemple, souhaitait le restaurer dans tous les établissements, au nom du principe d'égalité.



"En tant que recteur, j'ai eu parfois l'occasion de prôner le déploiement de l'uniforme dans certains établissements", commence Jean-Michel Blanquer, invité du Grand Jury RTL-LCI-Le Figaro, avant de citer en exemple "l'internat d'excellence de Sourdun (Seine-et-Marne, ndlr)". "Aujourd'hui vous avez des élèves en uniforme qui sont très beaux comme ça, qui sont heureux de le porter. Ce que l'on doit faire, c'est permettre aux établissements qui le veulent de le développer", affirme le ministre de l'Éducation.

Il se prononce en revanche contre la généralisation du port de l'uniforme. "Il ne faut certainement pas obliger tout le monde à le porter. Si on verse dans un extrême d'un côté on a l'uniformité qui produit de l'hétérogénéité, et de l'autre on a une sorte de démagogie qui produit des inégalités", conclut Jean-Michel Blanquer.