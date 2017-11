publié le 08/11/2017 à 09:53

L'Assemblée nationale se prépare à un serrage de ceinture. Le Bureau doit entériner le premier volet d'économies présenté au mois d'août. Il s'agit notamment d'aligner la retraite des députés sur celle des autres salariés. L'objectif est de réduire de 10 à 15 millions d'euros le budget annuel de l'Assemblée. Dès cette année, la suppression des billets de train gratuits pour les anciens députés va permettre d'économiser 800.000 euros, et l'arbre de Noël de l'Assemblée sera moins fastueux que prévu.



Les trois questeurs de l'Assemblée, ceux qui gèrent les finances de l'institution, ont d'autres idées d'économie. Ils appellent à mettre fin aux réductions de transport pour les familles des députés d'outre-mer, à limiter les avantages des anciens présidents de l'Assemblée. Ces derniers disposent aujourd'hui d'un collaborateur, d'un bureau, d'une voiture avec chauffeur pendant dix ans.

Les questeurs veulent aller plus loin. Florian Bachelier envisage de loger les députés non plus à l'Assemblée ou à l'hôtel, mais dans des Aibnb ou des colocations. "Aujourd'hui, les députés, qui sont beaucoup plus présents à Paris - qui enchaînent des journées de 15-16 heures - n'ont pas forcément envie d'aller dormir dans leur bureau. On va ouvrir la possibilité de louer des meublés, des colocations via Airbnb ou autres. La bonne nouvelle, c'est que, non seulement, cela améliore les conditions de vie des parlementaires et que cela coûtera beaucoup moins cher aux contribuables français."





Il est aussi proposé d'abandonner le rachat d'un hôtel particulier proche de l'Assemblée. Il doit être rénové pour y faire des bureaux. Les questeurs anticipent la réduction d'un tiers du nombre de parlementaires. L'économie attendue est de 100 millions d'euros au total. Pour le moment, le président de l'Assemblée François de Rugy n'est pas totalement convaincu.