Tariq Ramadan, "un véritable barbare" selon l'une de ses anciennes compagnes

Tariq Ramadan lui avait versé 27.000 euros en échange de son silence, aujourd'hui rompu. "On n'achète pas mon silence. J'ai parlé ça n'intéressait personne et je me suis reconstruite, je pense que j'en ai le droit", explique Majda Bernoussi sur la chaîne belge RTL-TVI ce vendredi 27 avril.



Celle qui fut la compagne de Tariq Ramadan entre 2009 et 2014 a en effet donné l'alerte en 2014 sur les réseaux sociaux, affirmant notamment qu'il était "vraiment temps de stopper cet homme qui est dangereux". "Ça n'intéressera personne à ce moment-là", regrette Majda Bernoussi. "Ça n'a résonné nulle part, il était défendu, moi j'étais jugée", ajoute-t-elle. Alors elle a accepté l'argent.

"Pour lui, il a acheté mon silence, mais pour moi, j'avais tout dit, et pas trouvé d'écho", explique-t-elle dans un autre entretien donné à Europe 1. "Donc j'ai pris cet argent d'abord comme un remboursement : c'est moi qui payait souvent, il me disait qu'il n'avait pas d'argent. Mais surtout, comme une sorte de reconnaissance morale de ce qu'il m'avait fait".

"Un prédateur et manipulateur extrêmement malsain"

Pendant 5 ans, Majda Bernoussi affirme avoir vécu avec "un prédateur et un manipulateur extrêmement malsain. Lorsqu'elle entame la relation avec le prédicateur, elle émet des doutes sur le fait qu'il soit déjà marié, ce qu'il réfutait. "Il me disait : 'Je ne suis pas ça'", raconte-t-elle à Europe 1. "Il ne veut rien entendre, il ne veut pas que j'ai de cerveau, il ne veut pas que je réfléchisse. Il veut avoir une mainmise sur moi", poursuit-elle.



Celle qui décrit une relation "destructrice", évoquant des "crises" régulières reste pourtant avec le théologien. "J'ai été amoureuse de ce qu'il prétendait être", dit-elle. Mais selon Majda Bernoussi, Tariq Ramadan est "aux antipodes de l'image qu'il donne. "J'étais de plus en plus malheureuse, je m'asphyxiais de l'intérieur. C'est ce qu'il veut : une soumission complète. L'éthique, la morale, la foi, la bonté, c'est des choses qu'il réserve face caméra. Hors champ, je n'ai jamais eu affaire à ce type là", affirme-t-elle à la radio. Elle dit même qu'elle ne l'a "jamais vu prier".

Majda Bernoussi dit avoir échangé avec "au moins 25 femmes" également sous l'emprise du prédicateur en 2015. "Il faisait ça de manière industrielle. Dans la vraie vie c'est un véritable barbare aussi bien intellectuellement que physiquement. (...) Il s'adapte à chaque profil, il n'a aucune limite et il se donne le droit. Il me disait tout le temps : 'je suis protégé, je ne suis pas un homme ordinaire'", raconte-t-elle à Europe 1.



L'ex-compagne de Tariq Ramadan n'évoque elle jamais de violences physiques, contrairement aux trois plaignantes qui accusent l'islamologue de viol. Majda Bernoussi parle elle de "comportements qui sortaient du cadre". Le déclic intervient en 2014, cinq ans après le début de leur histoire : "Je suis dans tous mes états et il me regarde en souriant. Au moment où je vois ce sourire, c'est bizarre, ça me réveille", se souvient-elle.



Ce témoignage, qui fait part de la face sombre de l'islamologue, intéresse les policiers qui travaillent sur l'enquête visant Tariq Ramadan. Selon Europe 1, Majda Bernoussi pourrait prochainement être entendue. Son ex-compagnon est quant à lui toujours en détention provisoire à Fleury-Mérogis, et continue de nier les faits qui lui sont reprochés.