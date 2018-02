Ordures, excréments, urine... des propriétaires découvrent leur appartement dévasté

publié le 27/02/2018 à 14:44

Ordures, excréments, mégots, urine... L'état des lieux est déplorable pour ces propriétaires de Vendée. À La Roche-sur-Yon, Claude et Paulette Guibelin, un couple de retraités, ont récupéré leur appartement dans un piteux état. Occupé depuis 2015 par une personne placée "sous curatelle renforcée de l'Union départementale des associations familiales" (Udaf), le loyer restait impayé depuis 2016, relate Ouest-France.



De plus, la locataire faisait venir, selon la propriétaire, "une troupe de dix personnes avec des animaux", causant par ailleurs des troubles avec les voisins, poussant la police à se déplacer plusieurs fois. Les propriétaires ont donc dû expulser leur locataire.

À leur arrivée dans l'appartement, le couple a découvert le terrible état de leur bien : "des ordures, des bouteilles d’alcool, des excréments de chiens dans le placard, de l’urine et de la bière séchées dans l’escalier… Et une odeur atroce", ont expliqué les propriétaires au quotidien, ajoutant que cette odeur était toujours présente, même après quatre jours de nettoyage.

La locataire est partie en laissant les ordures et les cartons s'empiler dans l'appartement. La gazinière de la cuisine est détruite et les deux machines à laver, hors d'usage. Au sous-sol, les mégots de cigarettes, les cadavres de bouteilles et autres réjouissances s'entassent. À l'étage, où des "nuées d'insectes morts recouvrent le sol", décrit Ouest-France, même constat.

L'argent qu'elle nous doit, on s'assoit dessus Claude et Paulette Guibelin, propriétaires de l'appartement dévasté





À l'expulsion de la locataire, décidée par un avocat et un huissier contactés par le couple début 2017, elle refuse de quitter le logement. Les serrures sont changées en son absence, l'appartement reste donc comme elle l'avait laissé. Les propriétaires en ont fait le terrible constat le 19 février dernier, explique Ouest-France.



Pour le couple vendéen, pour qui le "loyer était un complément de revenus", l'important désormais est de nettoyer le logement. Une chose qui n'est pas aisée compte tenu de la masse d'ordures qui s'y est amoncelée. "On ne peut mettre qu’un sac par semaine à la collecte. Et faire venir un professionnel coûterait 2.000 euros", déplorent-ils, interrogés par le quotidien.



L'ancienne locataire aurait saisi une "commission de surendettement avec effacement de dettes", ce qui ne permettrait pas au couple de retraités d'obtenir dédommagement. Pour eux, la location d'appartement, "c'est fini". Après toutefois "un coup de peinture" et une revente.